Dolar
41.32
Euro
49.03
Altın
3,671.58
ETH/USDT
4,595.50
BTC/USDT
117,257.00
BIST 100
11,271.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bişkek’te “TDT Hükümet Başkanları ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı”nda konuşuyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. T-70 Genel Maksat Helikopteri, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo

Fotoğraf
Flamingoların göç yolculuğu

Flamingoların göç yolculuğu

18.09.2025

Her yıl kışlamak için deltaya gelen flamingolar, bataklık alanlarda beslenerek göç yolculuklarına burada devam ediyor. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Flamingoların göç yolculuğu
Fotoğraf: Alper Tüydeş

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet