Her yıl kışlamak için deltaya gelen flamingolar, bataklık alanlarda beslenerek göç yolculuklarına burada devam ediyor. ( Alper Tüydeş - Anadolu Ajansı )
Öne çıkanlar
En Yeniler
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ve Anıtkabir'i ziyaret etti
Vietnam’ın Khanh Hai kasabasındaki balıkçı köyünde bölgenin en büyük deniz ürünleri pazarı kuruluyor
Iraklı Abdulrahman Süleyman, bağında 30 ton üzüm üreterek kuraklığa karşı mücadelenin ve tarımla geçimin mümkün olduğunun örneğini sergiliyor