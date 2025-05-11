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Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, SUNEL Arena'da oynadıkları Unicaja Malaga maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.
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Ankara'da dolunay

Ankara'da dolunay

11.05.2025

Ankara'da dolunay gözlemlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da dolunay gözlemlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara'da dolunay gözlemlendi. ( Metin Aktaş - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Güven Yılmaz

Ankara'da dolunay gözlemlendi. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

Ankara'da dolunay
Fotoğraf: Güven Yılmaz

Ankara'da dolunay gözlemlendi. ( Güven Yılmaz - Anadolu Ajansı )

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