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Spor, Paris 2024

Paris para okçulukta klasik yay karışık takımda Türkiye çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, çeyrek finale çıktı.

Erkan Tiryaki  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Paris para okçulukta klasik yay karışık takımda Türkiye çeyrek finale yükseldi

Paris

Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakaları başladı.

Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, son 16 turunda Ukrayna'yı 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye, yarı finalde TSİ 16.40'ta İran'la karşılaşacak.

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