Paris para okçulukta klasik yay karışık takımda Türkiye çeyrek finale yükseldi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, çeyrek finale çıktı.
Paris
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakaları başladı.
Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, son 16 turunda Ukrayna'yı 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Türkiye, yarı finalde TSİ 16.40'ta İran'la karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.