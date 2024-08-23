Paris 2024'e Türkiye'den en fazla katılım atletizm branşında olacak
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye kafilesinde en fazla sporcu atletizm branşında olacak.
Ankara
AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, atletizm branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.
Türkiye'nin 94 sporcuyla rekor sayıda katıldığı oyunlarda 16 milli atlet disiplinlerinde madalya mücadelesi verecek. Bu atletlerin 7'si özel sporcu, 5'i görme engelli sporcu, 4'ü ise bedensel engelli sporcu olacak.
Atletizm yarışları 80 bin kapasiteli Stade de France'da yapılacak.
Tek madalya var
Türkiye, Paralimpik Oyunları tarihinde daha önce atletizm branşında sadece bir madalya kazandı.
Türkiye'ye oyunlarda ilk ve tek atletizm madalyasını, Rio 2014'te erkekler 1500 metre T11 kategorisinde Semih Deniz, üçüncü olarak getirdi.
Milli sporcular, daha önce olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin kazanamadığı altın madalyayı elde etmek için mücadele edecek.
Milli sporcular
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın atletizm branşında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:
|Kategori
|Sporcu
|Disiplin
Para atletizm
Muhammed Khalvandi
Cirit atma F57
Para atletizm
Hamide Doğangün
100 metre T53
Para atletizm
Abdullah Ilgaz
Yüksek atlama T47
Para atletizm
Rabia Cirit
Gülle atma F40
Görme engelliler atletizm
Mikail Al
1500 metre T13
Görme engelliler atletizm
Oğuz Akbulut
400 metre T12
Görme engelliler atletizm
Serkan Yıldırım
100 metre T12
Görme engelliler atletizm
Serap Demirkapu
Cirit atma F13
Görme engelliler atletizm
Büşra Nur Tırıklı
Disk atma F11
Özel sporcular atletizm
Aysel Önder
400 metre T20
Özel sporcular atletizm
Fatma Damla Altın
Uzun atlama T20
Özel sporcular atletizm
Esra Bayrak
Uzun atlama T20
Özel sporcular atletizm
Reyhan Taşdelen
Uzun atlama T20
Özel sporcular atletizm
Ebrar Keskin
Gülle atma F20
Özel sporcular atletizm
Muhammet Atıcı
Gülle atma F20
|Özel sporcular atletizm
|Eda Yıldırım
|Gülle atma F20
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