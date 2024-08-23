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Spor, Paris 2024

Paris 2024'e Türkiye'den en fazla katılım atletizm branşında olacak

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2024 Paralimpik Yaz Oyunları'nda Türkiye kafilesinde en fazla sporcu atletizm branşında olacak.

Erkan Tiryaki  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Paris 2024'e Türkiye'den en fazla katılım atletizm branşında olacak

Ankara

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, atletizm branşındaki katılım ve performanslar ele alındı.

Türkiye'nin 94 sporcuyla rekor sayıda katıldığı oyunlarda 16 milli atlet disiplinlerinde madalya mücadelesi verecek. Bu atletlerin 7'si özel sporcu, 5'i görme engelli sporcu, 4'ü ise bedensel engelli sporcu olacak.

Atletizm yarışları 80 bin kapasiteli Stade de France'da yapılacak.

Tek madalya var

Türkiye, Paralimpik Oyunları tarihinde daha önce atletizm branşında sadece bir madalya kazandı.

Türkiye'ye oyunlarda ilk ve tek atletizm madalyasını, Rio 2014'te erkekler 1500 metre T11 kategorisinde Semih Deniz, üçüncü olarak getirdi.

Milli sporcular, daha önce olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türkiye'nin kazanamadığı altın madalyayı elde etmek için mücadele edecek.

Milli sporcular

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın atletizm branşında madalya mücadelesi verecek milli sporcular şöyle:

KategoriSporcuDisiplin

Para atletizm

Muhammed Khalvandi

Cirit atma F57


Para atletizm

Hamide Doğangün

100 metre T53
400 metre T53
800 metre T53


Para atletizm

Abdullah Ilgaz

Yüksek atlama T47


Para atletizm

Rabia Cirit

Gülle atma F40


Görme engelliler atletizm

Mikail Al

1500 metre T13
5000 metre T13


Görme engelliler atletizm

Oğuz Akbulut

400 metre T12


Görme engelliler atletizm

Serkan Yıldırım

100 metre T12
400 metre T12


Görme engelliler atletizm

Serap Demirkapu

Cirit atma F13
Gülle atma F12


Görme engelliler atletizm

Büşra Nur Tırıklı

Disk atma F11


Özel sporcular atletizm

Aysel Önder

400 metre T20


Özel sporcular atletizm

Fatma Damla Altın

Uzun atlama T20


Özel sporcular atletizm

Esra Bayrak

Uzun atlama T20


Özel sporcular atletizm

Reyhan Taşdelen

Uzun atlama T20


Özel sporcular atletizm

Ebrar Keskin

Gülle atma F20


Özel sporcular atletizm

Muhammet Atıcı

Gülle atma F20


Özel sporcular atletizmEda YıldırımGülle atma F20



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