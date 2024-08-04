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Spor, Paris 2024

Milli yelkenci Derin Atakan olimpiyat mücadelesine devam ediyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı Formula Kite kategorisinde milli yelkenci Derin Atakan, ilk günü genel klasmanda 17'nci sırada tamamladı.

Muhammed Boztepe  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Milli yelkenci Derin Atakan olimpiyat mücadelesine devam ediyor

Paris

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, kadınlar Formula Kite kategorisinde yarışlar başladı.

Milli yelkenci Derin Atakan ilk yarışı 15'nci, ikinci yarışı 17'nci, üçüncü ve dördüncü yarışları da 15'inci sırada bitirdi.

İlk günü genel klasmanda 20 sporcu arasında 17'nci sırada tamamlayan milli yelkencinin mücadelesi, yarın dört yarışla devam edecek.

Formula Kite branşında 16 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışlarına katılmaya hak kazanacak.

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