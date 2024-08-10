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Spor, Paris 2024

Milli güreşçi Taha Akgül 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Taha Akgül, bronz madalya elde etti.

Bozhan Memiş, Hüseyin Burak Demirer  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Milli güreşçi Taha Akgül 125 kilo serbest stilde bronz madalya kazandı

Paris

Champ de Mars Arena'daki müsabakalarda Taha Akgül, erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Taha Akgül, üst üste puanlar alarak ilk raundu 7-0 önde tamamladı.

İkinci raundda rakibine üstünlük şansı vermeyen Akgül, minderden 7-0'lık galibiyetle ayrılarak bronz madalya kazandı.

Taha Akgül jübile yaptı

Aiaal Lazarev karşısında galip gelerek bronz madalya kazanan Taha Akgül, müsabakanın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak jübile yaptığını duyurdu.

33 yaşındaki sporcu, salonu dolduran izleyicilerin alkışlarıyla güreşe veda etti.

Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda altın, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Taha Akgül, Paris'te üçüncü olimpiyat madalyasına ulaştı.

Akgül kariyerinde 3 kez dünya, 11 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kariyerini noktalayan milli güreşçi Taha Akgül'ü kutladı.

Bakan Bak, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyuma çıkmayı başaran Taha için X hesabından "Üçüncü kez olimpiyat madalyası kazanan gururumuz Taha Akgül’ü yürekten tebrik ediyorum." paylaşımını yaptı.

Bak, 33 yaşındaki Taha'nın güreşe veda etmesine ilişkin ise "Mindere çıktığı ilk zamanlarda olduğu gibi son maçında da yanında olmak nasip oldu. Sen Türk sporunun yaşayan efsanelerindensin Taha. Bundan sonra da yolun, bahtın hep açık olsun kardeşim..." ifadelerini kullandı.

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