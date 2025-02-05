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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Çakar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Çakar, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli karesine oy verdi.

Çakar, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğrafını tercih etti. 

Çakar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Samır Jordamovıc'in "Umut Var" başlıklı karesine oy verdi.

Çakar, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Keyfi Yerinde" fotoğrafını seçti.

Çakar "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

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