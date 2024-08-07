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Spor, Kurumsal Haberler

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan AA'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı kabul etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan AA'ya ziyaret

Ankara

AA Genel Müdürü Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Fransa'nın başkentinde düzenlenen 33. Yaz Olimpiyatları'nda Türk atıcılığı adına tarihi başarı kazanan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı, AAtölye'de ağırladı.

Karagöz, milli sporcularla Dikeç'in sosyal medyada viral hale gelen duruşu, popüler olmayan bir spor branşında yarışmanın zorlukları ve yeni kurulan AA Spor Kulübü'nün faaliyetlerine ilişkin sohbet etti.

AA'nın sporcuları görünür olmaları yönünde desteklediğini belirten Serdar Karagöz, genç sporculara ilham olan Yusuf ve Şevval İlayda'nın başarılarının devamını diledi.

Karagöz, milli atıcılara AA 1923 Yıllığı'nı hediye etti.

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