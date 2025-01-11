Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Küçükşabanoğlu'nun tercihi "Buzun üstünde, suyun altında" oldu
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Küçükşabanoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" başlıklı fotoğrafı seçen Küçükşabanoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" isimli fotoğrafına oy kullandı.
Küçükşabanoğlu, "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya uğurlarken" adlı fotoğrafını seçerek "Büyük bir motivasyon resmi bu, özellikle gençler için." ifadesini kullandı.
"Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Küçükşabanoğlu, Hakan Akgün'ün Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşırken Beşiktaşlı Ciro Immobile'nin attığı golün sevincini yansıtan "Kartallar" isimli kareyi seçti.
Küçükşabanoğlu, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından Emevi Meydanı'nda toplanarak rejime ait tankların üzerinde sevinç gösterisinde bulunan halkı gösteren "Halkın Gücü" fotoğrafına oy kullandı.
"En özel kare, Alper Gezeravcı'nın sefere çıkmadan önceki fotoğrafı"
AA'nın her sene olduğu gibi müthiş kareler seçtiğine işaret eden Küçükşabanoğlu, fotoğrafları belirlemekte zorlandığını dile getirdi.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz'e ve ekibine teşekkür eden Küçükşabanoğlu, "Özellikle bu dönem 'Özgür Suriye' kategorisi olması bizleri çok mutlu etti. Gerçekten orada yeni bir başlangıç yapılıyor ve böyle bir kategoriye yer verilmesi bu başlangıcın önemli adımlarından bir tanesi." dedi.
Küçükşabanoğlu, fotoğraflar arasında en özel karenin "Uzaya uğurlarken" olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
"Türkiye'de yaşayan 0-21 yaş arası 27 milyon genç kitleye sahibiz. Genç arkadaşlarımızın motivasyona ihtiyacı var. Özellikle teknolojiyle ilgili motivasyona ihtiyaçları var. Gerçekten ben bu anı seyrederken duygulanmıştım. Bu fotoğrafı gönül rahatlığıyla seçtim. Türkiye için önemli bir fotoğraf, motivasyon kaynağıdır. Türkiye, artık bilimde öncü olmalıdır. Bütün fotoğraflarımız, bütün kategoriler harika ama benim için en özel kare Alper Gezeravcı'nın sefere çıkmadan önceki fotoğrafı. Umarım yılın kareleri serüveni her sene artarak devam eder."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.