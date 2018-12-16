Yabancı öğrencilerin tercihi 'Kahraman itfaiyeci' oldu

İSTANBUL

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İstanbul'daki üniversitelerin çeşitli bölümlerinde eğitimlerini sürdüren yabancı öğrenciler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki üçer fotoğraf için oy kullandı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Kazak Gulnar Tazhibayeva, "haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği "Kahraman itfaiyeci", "yaşam" kategorisinde Evren Atalay'ın çektiği "Dünyaya farklı bakış" ve "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Ata sporu" isimli fotoğrafa oy verdi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde okuyan Serkan Matjani, tercihini "haber" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğraftan yana kullandı.

Matjani, aslen Makedonya Türklerinden olduğunu ve bundan gurur duyduğunu belirterek, "Genel olarak Türk milletini sembolize eden şanlı Türk bayrağı olduğu için ve bizleri korumak için kendilerini adayan Mehmetçik olduğu için bu fotoğrafı tercih ettim." dedi.

"Yaşam" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın çektiği "Boğaz'ın şimşekleri" adlı fotoğrafa oy veren Matjani, "spor" kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" isimli fotoğrafa oy verdi.

"Suriye de yaşanan acı ve ıstırap net bir şekilde, fotoğrafa yansımış"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği'nde doktora öğrencisi olan Suriyeli Yaser Jobran, "haber" kategorisinde Khalet Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" isimli fotoğrafa oy verdi.

Seçtiği fotoğraftaki çocuk ile Suriye'nin uzun zamandan beri yaşadığı savaşı birbirine benzeten Jobran, şunları kaydetti:

"Suriye'de yaşanan savaşla fotoğraftaki çocuğun durumu bence tamamen aynı durumda çünkü Suriye'nin pek çok çocuğu ve aileleri aynı acıyı çekiyorlar. Buradaki ifade o kadar ağır ki Suriye'de yaşanan acı ve ıztırap net bir şekilde fotoğrafa yansımış."

Jobran, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde Şebnem Coşkun'un, "Kupa coşkusu" isimli fotoğrafa oy verdi.

Muhabir: Ayşe Büşra Erkeç