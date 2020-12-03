Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'un tercihi 'Van'da çığ felaketi'
Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Bursa
Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek kareleri beğendiğini söyledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafına oy veren Kılavuz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karelerini tercih etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.