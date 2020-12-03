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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'un tercihi 'Van'da çığ felaketi'

Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İsmail Özdemir   | 03.12.2020
Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'un tercihi 'Van'da çığ felaketi' Fotoğraf: İsmail Özdemir/AA

Bursa

Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek kareleri beğendiğini söyledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafına oy veren Kılavuz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karelerini tercih etti.

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