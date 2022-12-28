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Kurumsal Haberler

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Sun favori AA karelerini seçti

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Beste Behlivan Sun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sinan Doğan   | 28.12.2022
Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Sun favori AA karelerini seçti

Bolivar

Sun, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde, Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar" karesine oy veren Sun, bu fotoğrafın mecazi ve gerçek anlamda hayata nasıl tutunulduğunu kendilerine acı şekilde gösterdiğini ifade etti.

Sun, spor kategorisinde oy verdiği Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesini de hayatta başarılı olmanın önünde hiçbir engel olmadığını güçlü şekilde gösterdiği için anlamlı bulduğunu söyledi.

"Çevre-yaşam" kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafını tercih eden Sun, kendisinin de Muğla'nın Fethiye ilçesinden olduğunu anımsatarak, "Bu fotoğraf, hayata dair umudun her zaman var olduğunu ve insanımızın canlılara duyduğu derin hassasiyeti gösterdiği için çok duygulandım." ifadesini kullandı.



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