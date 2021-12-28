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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yıldırım 'Görme Engellilerin Dayanışması' fotoğrafına oy verdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.

Fatih Gazioğlu   | 28.12.2021
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yıldırım 'Görme Engellilerin Dayanışması' fotoğrafına oy verdi

Ankara

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Yıldırım, haber, spor ve yaşam kategorilerinde birer tercih yaptı.


İlk kadın taarruz helikopter pilotu

Yıldırım, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Görme Engellilerin Dayanışması" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


Görme engellilerin dayanışması

Başkan Yıldırım, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anlamlı çok güzel fotoğraflar. Özellikler görme engelli çocukların olduğu kareyi çok beğendim. Foto muhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.


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