Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yıldırım 'Görme Engellilerin Dayanışması' fotoğrafına oy verdi
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, haber, spor ve yaşam kategorilerinde oy kullandı.
Ankara
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen başkan Yıldırım, haber, spor ve yaşam kategorilerinde birer tercih yaptı.
İlk kadın taarruz helikopter pilotu
Yıldırım, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense", yaşam kategorisinde ise Özge Elif Kızıl'ın "Görme Engellilerin Dayanışması" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Görme engellilerin dayanışması
Başkan Yıldırım, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anlamlı çok güzel fotoğraflar. Özellikler görme engelli çocukların olduğu kareyi çok beğendim. Foto muhabirlerini tebrik ediyorum." diye konuştu.