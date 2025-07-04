Mili para atletlerden Çekya'da 2 altın madalya
Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinin Çekya'daki 9. ve son ayağında milli sporcular Hatice Güçlü ve Sevda Kılınç Çırakoğlu altın madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın Olomouc kentinde düzenlenen organizasyonda Hatice Güçlü, kadınlar T13 1500 metre finalinde elde ettiği 4.55.62'lik dereceyle altın madalyanın sahibi oldu.
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Kadınlar T12 1500 metre finalinde ise bir başka milli para atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, 4.56.77'lik derecesiyle yarışı birinci tamamlayarak altın madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.