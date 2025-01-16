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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uğur Aslanhan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Hakan Akgün - AA

İstanbul

Ali Taha Koç, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla 5 kategorideki fotoğraflardan hazırlanan seçkiyi Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile birlikte inceledi.

Koç, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Koç, Gerald Anderson'ın "Gergedan ve bakıcısı" başlıklı karesini seçti.

Koç, "Haber" kategorisinde de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" isimli fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise Koç, İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafı için oy kullandı.

Koç, "Spor" kategorisinde de Jakub Porzycki'nin "Kıvılcım hızında" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

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