Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen'in "Haber" kategorisindeki favorisi "Bayram" oldu
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Özgen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Özgen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Spor"da da Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.
"Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğrafını tercih eden Özgen, "Ankara, Cumhuriyet'imizin başkenti. Bu fotoğrafta iki sembol var. Biri Anıtkabir, Gazi Mustafa Kemal'in ebedi istirahatgahı, diğeri de devletimizin yönetim merkezi." dedi.
"Haber"de Belal Khaled'in "Bayram" adlı karesini seçen Özgen, "Zor şartlar içerisinde çocukların bayramı kutlamak için çadırları fenerlerle süslemesi etkileyici. İnsan için en değerli şey yaşamaktır. Tüm varlığımız insanı yaşatmak üzerine olmalıdır. En olumsuz şartlarda bile insanın yaşamaya çalışmak, eğlenmek istemesini yansıttığı için bu fotoğrafı seçtim." ifadelerini kullandı.
Özgen, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oylayarak, "Dünyadaki en değerli varlık insan. İnsanın en değerli anı, kendini özgür hissettiği an. Bu fotoğraf da bir toplumun özgürlüğe susadığını ve kendini özgür hissettiğinde bunu bir şekilde göstermek istediğini gösteriyor. Suriye halkının son 11 yılda yaşamış oldukları bile bizim düşünce tahayyülümüzün çok ötesinde. Hem geleceğe ümit olması adına ve insanın fıtratına uygun olarak özgür bir şekilde yaşamasının umudu olarak bu fotoğrafı seçtim." diye konuştu.
"Fotoğraflar, her yönüyle hayatı gösteriyor"
AA'yı ve tüm çalışanlarını tebrik eden Özgen, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Fotoğraflar, yaşadığımız dünyanın güzelliklerini ve her yönüyle hayatı gösteriyor. 2024 yılı hem ülkemiz hem dünya için çok hareketliydi, bu hareketlilik fotoğraflara da yansıyor. Tüm olumsuzluklara rağmen, insanoğlu en zor şartlarda bile kendisine yol açıp güzel ve refah içinde yaşamanın gayreti içerisinde her zaman. Yaşadığımız çağda teknolojinin ve iletişimin gelişmiş olması dolayısıyla dünyadan hemen haberdar olabiliyoruz. Tarihle ilişkimizi kurarken de tarihi bir dikiz aynasından geriye bakmak gibi değerlendirmemiz lazım. Dikiz aynasından bakıp oraya takılmadan geleceği ve bugünü güzel değerlendirmeliyiz. Bu fotoğraflar yaşadığımız hayatın her yönünü başarıyla gösteriyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.