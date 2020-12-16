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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal'ın tercihi 'Büyük Çamlıca Camisi ile hilal'

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kemal Karadağ   | 16.12.2020
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal'ın tercihi 'Büyük Çamlıca Camisi ile hilal'

Ankara

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, yaşam ve haber kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğrafını seçen Ünal, haber kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafına oyunu verdi.

Ünal, fotoğrafların hayatın içinden gerçek kesitleri yansıttığını belirtti.

Her bir fotoğrafın güzel ve kıymetli olduğunu vurgulayan Ünal, "Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu zor çalışmaları yapıp, fotoğraf kareleriyle anları kalıcı hale getiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl hem dünya hem de ülkemiz açısından daha güzel fotoğraf kareleri karşımıza çıkar." ifadesini kullandı.

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