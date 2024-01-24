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Kurumsal Haberler

TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes, Paul Hennessy'nin "Uzaya Doğru" fotoğrafına oy verdi

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) Müdürü Mehmet Nefes, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arife Yıldız Ünal  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
TÜBİTAK UZAY Müdürü Mehmet Nefes, Paul Hennessy'nin "Uzaya Doğru" fotoğrafına oy verdi

Ankara

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) Müdürü Mehmet Nefes, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Nefes, "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Nefes, Belal Khaled'in "Çaresiz Hayatlar" adlı fotoğrafını tercih etti.

Nefes'in "çevre-yaşam" kategorisinde tercihi, Mostafa Alkharouf'un "İlk Kıblede Namaz" adlı karesi oldu.

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Paul Hennessy'nin "Uzaya Doğru" fotoğrafına oy veren Nefes, "Spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek, David Alvaro'nun "Gazze'ye Destek" fotoğrafını seçti.

Nefes, "Yılın Kareleri" yarışmasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

2023'te hem dünyada hem de Türkiye'de önemli gelişmeler olduğuna dikkati çeken Nefes, "Ülkemizde 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler ve İsrail-Filistin Savaşı'na şahit olduk. Bunların yanında uzay alanında ülkemiz için önemli bir gelişme de yaşandı. Ülkemizin ilk metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli uydusu İMECE'yi yörüngesine başarıyla fırlattık." dedi.

AA muhabirlerinin, söz konusu olayları yakından takip ettiğini ve bunları fotoğraflara yansıttığını gördüklerini vurgulayan Nefes, "Fotoğraflarda, çok özel ve can alıcı kareler var. Bana da bunları oylama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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