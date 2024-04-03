Toronto Bağımsız Kısa Film Yarışması'nda AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'a ödül
Anadolu Ajansının yapımcılığını üstlendiği, AA kıdemli foto muhabiri Şebnem Coşkun'un yönettiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" isimli belgesel, Toronto Bağımsız Kısa Film Yarışması'nda "En iyi Bağımsız Kısa Film" dalında ödül aldı.
İstanbul
Ulusal ve uluslararası eserlerin değerlendirmeye alındığı Toronto Bağımsız Kısa Film Yarışması bu yıl 9 dalda ödüllerini sahipleriyle buluşturdu.
Türkiye'nin 2023'te kutuplara düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleşen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ve 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri'ne katılan ekibin çalışmalarını, seferler süresince gözlemlenen kutup canlılarının küresel iklim değişikliği nedeniyle karşılaştıkları zorlukları ve onlar için çözüm yolları aranmasını konu edinen "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" isimli çalışma "En iyi Bağımsız Kısa Film" dalında ödüle layık görüldü.
Yapımı AA tarafından üstlenilen, kıdemli foto muhabiri Şebnem Coşkun'un yönettiği belgesel, Ege Çubukçu tarafından seslendirildi. Kurgusu Anadolu Ajansından Sercan Kurt, afiş grafik tasarımı Hilal Arabacıgil tarafından yapılan belgeselin bilimsel metin danışmanlığını 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ve 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy üstlendi. Belgeselin müziği ise Ege Altan tarafından hazırlandı.
Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası belgeseli, denizcilik faaliyetleri, ticaret rotaları, aşırı avlanma, madencilik, petrol ve gaz arama çalışmaları, insan kaynaklı kirleticiler, okyanuslardaki plastik atıklar gibi nedenlerle küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanlardan biri olan Kuzey Kutbu'ndaki kutup ayılarının yaşamlarına nasıl devam edecekleri gibi sorulara çözüm arayan Ulusal Bilimsel Arktik Araştırma Seferi ekibinin çalışmalarını gün yüzüne çıkarıyor.
İklim değişikliğinin etkileri gözler önüne seriliyor
Belgeselde, Kuzey Kutbu'nda yaşayan kutup ayılarının, halkalı fokların ve Antarktika’da yaşayan imparator penguenlerin küresel iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği anlatılıyor.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan ve nesli tükenme tehdidi altında olan türlerin yer aldığı Kırmızı Liste'de "hassas" statüsünde bulunan dünyadaki en büyük kara etoburu olan kutup ayılarının, Kuzey Kutbu'ndaki erimenin devam etmesi halinde yok olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca halkalı foklar da avlanırken ve avcılardan saklanırken ihtiyaç duyduğu deniz buzlarının erimesi sonucu kutup ayıları için kolay bir hedef haline geliyor.
Antarktika kıtasında iklim değişikliğinin etkileri belirgin şekilde hissedilirken Beyaz Kıta'nın simge canlısı imparator penguenin varlığı da tehdit altında bulunuyor. Dünyada 650 binin üzerinde popülasyona sahip olan türün, ısı dengesinin bozulması, sera gazları ve karbon emisyonu ile deniz buzlarının erimesi gibi faktörler sonucunda yeni ve zorlu bir sürece girmek zorunda kalabileceği düşünülüyor. Isınmanın devamı halinde 2050'de Güney Okyanusu ve Antarktika'daki imparator penguenlerinin sayısının yüzde 26 ila 47 oranında düşmesi bekleniyor.
Dünyada arktik elçilik merkezleri olarak tanımlanan hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve doğal yaşam parkları nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan kutup ayıları için önemli bir kurtarıcı olarak görülse de bazı bilim insanları kutup ayılarının, hayvanat bahçelerinde tutulmalarına karşı çıkıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.