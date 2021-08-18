TİKA Başkanı Kayalar: Savaş Muhabirliği Eğitimi uluslararası bir marka haline geldi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar, 2017'den bu yana Anadolu Ajansı ve Polis Akademisi iş birliğiyle icra ettikleri "Savaş Muhabirliği Eğitimi"nin uluslararası bir marka haline geldiğini söyledi.
Ankara
Kayalar, bu yıl Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansının desteğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni, AA muhabirine değerlendirdi.
TİKA olarak Türkiye'nin birçok alandaki başarılı uygulamalarını ve tecrübelerini; ortak kaderin ve tarihin paylaşıldığı dost ve kardeş ülkelerle çeşitli projeler ve programlar aracılığıyla paylaştıklarını ifade eden Kayalar, "Çok sayıda eğitim programlarımızdan biri olan Muhabir Eğitim Programı kapsamında da 2017 yılından bu yana AA ve Polis Akademisi iş birliğiyle adeta uluslararası marka haline gelen 'Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni icra ediyoruz. Bu yıl 18. dönemi düzenlenen eğitimimizden şimdiye kadar Pakistan'dan Kenya'ya 36 farklı ülkeden 116 yabancı medya mensubu faydalandı." dedi.
Kayalar, katılımcılara gerçeğe en yakın koşullarda, savaş, olağanüstü hal ve afet durumunda kendilerini ve çevrelerindekileri korumayı öğreten 60 saati aşkın pratik dersten oluşan eğitimi çok önemsediklerini söyledi.
Uluslararası alanda söz sahibi birçok devletin aksine, savaşlar, olağanüstü durumlar ve bunlara bağlı ortaya çıkan insani krizleri görmezden gelmeyen, barışın tesisi için hızlı ve etkin çözümler üreten bir Türkiye olduğunu kaydeden Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz uzak yakın demeden zor coğrafyalarda, birçok ülkenin uzaktan izlemekle yetindiği bölgelerde tüm kurum ve STK'leri aracılığıyla aktif şekilde faaliyet göstermektedir. Bizler de TİKA olarak Afrika başta olmak üzere 5 kıtanın tamamında insani krizlerden etkilenen halka, ülkemizin dost elini uzatıyor, gücümüzün yettiği ölçüde destek olmaya çalışıyoruz. Acil insani yardımların yanında savaşlar ve diğer kitlesel krizlerde, medyayı bu anlamda barışın tesisi için çok önemli bir güç olarak görmekteyiz."
Kayalar, TİKA'nın Türkiye'nin medya alanındaki bilgi ve tecrübesini paylaşma bağlamında da aktif bir görev aldığına işaret ederek, "AA, 100 yılı geride bırakan bir kurum olarak ülkemizin sesini dünyaya duyururken, 13 dilde yayın yaparak göz ardı edilen birçok gelişmeyi dünyaya anlatan küresel bir haber ajansı konumunda. AA ve sahada güvenlik alanındaki birikim ve tecrübesiyle ülkemizi gururlandıran Polis Akademisi ile iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerin dost ülkelerin medya mensupları için çok önemli bir fırsat olduğunu, aldığımız olumlu geri dönüşlerden biliyoruz. Pratik eğitimlerin birçoğuna ev sahipliği yapan ve eğitimlerin sahadaki koşullara yakın hale getirilmesinde önemli katkılar veren Polis Akademisine de ayrıca teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Günümüzde basın mensuplarının gittikçe daha fazla çatışma ve savaş koşullarına maruz kaldığını vurgulayan Kayalar, şunları kaydetti:
"Bu şartlar altında hem kendi canlarını koruma hem de mesleklerini icra etme anlamında verilen bu eğitimin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. 18. Dönem 'Savaş Muhabirliği Eğitimi'ni ise can Azerbaycan'dan medya mensuplarına yönelik olarak düzenlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Son Karabağ Savaşı dahil işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak için kahramanca savaşan Azerbaycanlı dostlarımıza her konuda destek vermek boynumuzun borcudur. Savaş Muhabirliği Eğitimi de bu bağlamda gündeme gelmiş, özellikle Azerbaycan'ın haklı davasının dünyaya anlatılması bakımından savaş muhabirleri yetiştirilmesi de Türkiye tarafından bu kardeşlik duygularıyla icra edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her sahada tecrübelerimizi dost ve kardeş Azerbaycan ile paylaşacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.