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Kurumsal Haberler

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Atabek'in, "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Bekleyiş" oldu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Atabek'in, "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Bekleyiş" oldu Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Atabek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde, Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü Akrobasisi", Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" başlıklı fotoğrafına oy veren Atabek, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet Kutlamaları" fotoğrafını oyladı.

Atabek, "Spor" kategorisinde, Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları", "Deprem: Umut kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş" ile Eren Bozkurt'un "Kurtarma Sevinci", "Gazze:Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" başlıklı fotoğrafı ile Ashraf Amra'nın "Yanımda ol Anne" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Hem bir kadın olarak hem bu ülkenin bir vatandaşı olarak AA ile gurur duyduğunu ifade eden Atabek, AA'nın Türkiye'den ve dünyadan tüm gerçeklik ve şeffaflığıyla haberleri okuyucularına ulaştırdığını kaydetti.

Bunun arkasında çok ciddi bir emek ve deneyim olduğunu kaydeden Atabek, bu anlamda yeri geldiğinde muhabirlerin savaşın ortasında dahi hayatını tehlikeye atarak görüntüleri ulaştırmaya çalıştığını söyledi.

Atabek, 6 Şubat depremlerinde de AA'nın tarih yazdığının altını çizerek verdiği tüm emekler için AA'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e ile çalışanlarına teşekkür etti.

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