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Kurumsal Haberler

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM Genel Sekreteri Uzun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ertuğrul Subaşı  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

TBMM

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı

"Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma" başlıklı fotoğrafını seçen Uzun, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı", "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


Aralıksız çalışma

Uzun, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafı ile Mustafa Kamacı'nın "Yalnızlığın resmi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu" ve Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" başlıklı fotoğraflarını oyladı.


Yalnızlığın resmi

Talip Uzun, tüm fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu dile getirerek seçmekte güçlük yaşadığını fakat duygu dünyasına en yakını olanı tercih ettiğini belirtti.


Buz dağı havuzu

Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylamasını gelenekselleştirmesinin önemli olduğunu ifade eden Uzun, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

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