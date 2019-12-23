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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Taşköprülü sarımsak üreticileri favori AA fotoğraflarını seçti

Taşköprülü sarımsak üreticileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "Harran'da yaşam" ve "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarını tercih etti.

Bilal Kahyaoğlu   | 23.12.2019
Taşköprülü sarımsak üreticileri favori AA fotoğraflarını seçti Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Taşköprülü sarımsak üreticileri Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Sarımsak üretimi ve satışını yapan çiftçiler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğrafları inceledi.

Üreticilerden Metin Özbay, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarına oy verdi.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Hüseyin Yüksel ise yaşam kategorisinde tercihini Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde de Semih Yüksel'in "Rüzgar sörfüyle dünya turu" fotoğraflarından yana kullandı.


Luceyn'in "yüzü" Türkiye'de gülüyor

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyleyen Yüksel, kendince daha güzel olanlara oy vermeye çalıştığını ifade etti.


Harran'da yaşam

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