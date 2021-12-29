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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Tahran Büyükelçisi Örs 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Savaşın yıkamadığı hayaller'i seçti

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Muhammet Kurşun   | 29.12.2021
Tahran Büyükelçisi Örs 'Yılın Fotoğrafları'nda 'Savaşın yıkamadığı hayaller'i seçti

Tahran

Büyükelçi Örs, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde ise yine Muhammed Said'in "İdlib'deki kamplarda zorlu yaşam" ve Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam" fotoğraflarına oy veren Örs, "Haletiruhiyem çöplükte bu çöp arabasını itekleyen çocukla birlikte olduğu için ona oy veriyorum. Çöp alanında hayat mücadelesi veren bu kızı saygı ve sevgiyle öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Örs, spor kategorisinde de Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" ve Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını tercih etti.



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