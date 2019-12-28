Euro
6.66
Dolar
5.96
BIST 100
113,683.60
Altın
1,510.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti
logo
Kurumsal Haberler

Şota ve Arçil'in tercihi 'Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Özbekistan'ın Pakhtakor Kulübünün teknik direktörü eski Gürcü futbolcu Şota Arveladze ile ikizi Arçil, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Davıt Kachkachıshvılı   | 28.12.2019
Şota ve Arçil'in tercihi 'Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar' oldu Fotoğraf: Davıt Kachkachıshvılı/AA

Tiflis

Trabzonspor'un unutulmaz ikizleri Şota ve Arçil kardeşler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Oylamaya katılan Şota ile Arçil oylarını, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper Ay", spor kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğraflarından yana kullandı.

Fotoğraf oylamasının ardından AA muhabirine konuşan Arçil Arveladze, "Bizim bildiğimiz kadarıyla AA, 2020'de kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. Öncelikle Ajansı tebrik ediyoruz. Şota ile 3 kategoride beğendiğimiz fotoğraflara oy verdik." ifadelerini kullanarak oylamaya katılmalarından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şota ise yaptığı açıklamada, "Ajansın tüm çalışanlarının, oylamaya katılanların ve tüm Türkiye'nin en içten şekilde yeni yılını kutlar, her şeyin istedikleri gibi olmasını dileriz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya krizi ve Akdeniz’de derin jeopolitik dönüşüm
Afrika frank zincirinden kurtuluyor
Ticaret savaşları sona mı eriyor?
BAE-Suudi ekseninin Doğu Akdeniz siyaseti gerilim üretiyor
Protesto gösterilerinin ardından İran'da siyaset ısınıyor

Benzer haberler

Şota ve Arçil'in tercihi 'Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Şota ve Arçil'in tercihi 'Suriye’de saldırıların hedefi çocuklar' oldu