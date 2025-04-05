Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,789.60
BTC/USDT
83,065.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Şırnak Valisi Ekici: Anadolu Ajansı 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürüyor

Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ekrem Payan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Şırnak Valisi Ekici: Anadolu Ajansı 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürüyor

Şırnak

Vali Ekici, mesajında, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurulan Anadolu Ajansının 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

AA'nın kuruluşundan bu yana ilkeli, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla tüm dünyanın saygın haber kaynaklarından biri haline geldiğini vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, milletimizin haklı mücadelesini dünyaya duyurmuş, bugün ise aynı inançla Türkiye'nin dört bir yanındaki gelişmeleri kamuoyuna aktarmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşuna öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurucularını rahmet ve şükranla anıyor, ajansın başarısında emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Trabzon Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı, bu toprakların sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir

Trabzon Valisi Yıldırım: Anadolu Ajansı, bu toprakların sesini dünyaya duyurmaya devam edecektir

Bingöl Valisi Usta: AA dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini almıştır

Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: AA habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun temsilcisidir

Şırnak Valisi Ekici: Anadolu Ajansı 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürüyor

Şırnak Valisi Ekici: Anadolu Ajansı 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürüyor
Edirne Valisi Sezer: AA Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağıdır

Edirne Valisi Sezer: AA Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağıdır
Malatya Valisi Yavuz: AA kurulduğu ilk günden itibaren milli ve manevi değerlere sahip çıktı

Malatya Valisi Yavuz: AA kurulduğu ilk günden itibaren milli ve manevi değerlere sahip çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet