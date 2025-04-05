Şırnak Valisi Ekici: Anadolu Ajansı 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürüyor
Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Şırnak
Vali Ekici, mesajında, Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurulan Anadolu Ajansının 105 yıldır milletin gür sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.
AA'nın kuruluşundan bu yana ilkeli, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla tüm dünyanın saygın haber kaynaklarından biri haline geldiğini vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, milletimizin haklı mücadelesini dünyaya duyurmuş, bugün ise aynı inançla Türkiye'nin dört bir yanındaki gelişmeleri kamuoyuna aktarmaya devam etmektedir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşuna öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurucularını rahmet ve şükranla anıyor, ajansın başarısında emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice başarılı yıllar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.