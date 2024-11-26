Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Jovanovic, AA'yı ziyaret etti
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Jovanovic'i AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran ağırladı.
Karagöz, Büyükelçi Jovanovic ile görüşmesinde Balkanlar'ın Türkiye için önemli olduğunu belirterek, "Uluslararası haber ajansı olarak odağımız Balkanlar, Orta Doğu ve Doğu Avrupa. ABD'de de son derece aktif çalışıyoruz. Savaş bölgelerini yakından takip ediyoruz." dedi.
Türkiye ve Sırbistan arasındaki ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkilerin oldukça iyi olduğunu kaydeden Karagöz, AA'nın da iki ülke ilişkilerine katkı sağlayan çalışmalar yaptığını aktardı.
Büyükelçi Jovanovic de Ankara'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.
Temmuzda güven mektubunu sunmasından kısa bir süre sonra AA'ya mülakat verdiğini hatırlatan Jovanovic, "AA'nın Boşnakça-Hırvatça-Sırpça-Karadağca (BHSC) yayınını takip ediyorum. AA'nın tarafsız yayını geleceğin temelleri için oldukça önemli." diye konuştu.
Jovanovic, görüşmenin ardından AA'nın anı defterini imzaladı.
AA Genel Müdürü Karagöz, Büyükelçi Jovanovic'e üzerinde İzmir'deki Efes Antik Kenti'nin fotoğrafının üzerinde yer aldığı plaketi hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.