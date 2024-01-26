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Kurumsal Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mehmet Can Toptaş  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Görgün, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" isimli fotoğrafına oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" adlı fotoğrafını tercih eden Görgün, "çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafına oy veren Görgün, "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun "Gazze'ye destek" fotoğrafını tercih etti.

Görgün, 2023'te birçok hadisenin yaşandığına işaret etti. Hem Türkiye'yi hem dünyayı ilgilendiren iki kategorinin deprem ve Gazze olduğuna dikkati çeken Görgün, her ikisinde de kameramanlar, foto muhabirleri ve muhabirlerin son derece fedakarca çalıştığını belirtti. Gazetecilerin, toplumu anında ve doğru şekilde bilgilendirme gayretinde olduğunu dile getiren Görgün, "Emek veren arkadaşlara ve tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum." dedi.

Görgün, 2024 yılının barış, huzur, sağlık ve mutlulukla geçmesi temennisinde bulundu. ​​​​​​​

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