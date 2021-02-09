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Türkiye, Kurumsal Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 09.02.2021
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Varank'n açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr" ile AA Finans'tan "www.aafinans.com" yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

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