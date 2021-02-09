Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Varank'n açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr" ile AA Finans'tan "www.aafinans.com" yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.