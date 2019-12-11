Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in seçimi 'Harran'da yaşam'
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Samsun
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Demir, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafından yana oy kullandı.
Harran'da yaşam
Beytullah'ın azmi
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