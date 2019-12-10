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Kurumsal Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin tercihi 'Zirvedeki yollar açıldı' oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Emre Ayvaz   | 10.12.2019
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin tercihi 'Zirvedeki yollar açıldı' oldu

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Yüce, oylamaya sunulan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Yüce, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", Burak Akay'ın "Çanakkale'de orman yangını" ve Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafına oy verdi.


Zirvedeki yollar açıldı

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı" fotoğrafını seçen Yüce, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.


İsrail polisinden Mescid-i Aksa’da saldırı

Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Yüce, üç kategoride çok ciddi emek verilmiş ve gündemi oluşturan fotoğrafları seçtiğini belirterek, "Fotoğraflar adeta gönlümüzdekini ve yaşayan hayatı yansıtıyor. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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