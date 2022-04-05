Dolar
14.73
Euro
16.07
Altın
1,923.99
ETH/USDT
3,467.90
BTC/USDT
46,080.00
BIST 100
2,326.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları ile bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ömer Faruk Cebeci   | 05.04.2022
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sakarya

Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele günlerinden günümüze, ülkemizin ve dünyanın doğru, güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Başkan Yüce, paylaşımında AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu da etiketleyerek tebriklerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa Türkiye'yi seyahat kısıtlaması getirilen 'turuncu ülkeler' listesinden çıkardı
Çin Kovid-19 aşı adaylarının klinik denemelerine onay verdi
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı

Benzer haberler

Sinop Valisi Karaömeroğlu: AA doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun sesi olmaya devam ediyor

Sinop Valisi Karaömeroğlu: AA doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun sesi olmaya devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mardin Valisi Demirtaş: AA Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini sürdürüyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek: AA, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından olmayı başarmıştır

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek: AA, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından olmayı başarmıştır
YİK Üyesi Şahin: AA üstlendiği misyonu, yayıncılık anlayışı ve ilkeleriyle milletimizin güvenini kazanmış bir kuruluştur

YİK Üyesi Şahin: AA üstlendiği misyonu, yayıncılık anlayışı ve ilkeleriyle milletimizin güvenini kazanmış bir kuruluştur
Bartın Valisi Güner Akın: AA Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan, ilkeli yayın hayatını başarıyla sürdürüyor

Bartın Valisi Güner Akın: AA Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan, ilkeli yayın hayatını başarıyla sürdürüyor