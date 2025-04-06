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Kurumsal Haberler

RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı

Ankara

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir dönem kendisinin de mensubu olmaktan gurur duyduğu, tarafsız, doğru ve hızlı haberciliğin adresi olan Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele ruhuyla kurulan ve bugün de ülkemizin sesi olmayı sürdüren AA, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla örnek bir duruş sergilemeye devam ediyor. Bu vesileyle, başta Genel Müdür Sayın Serdar Karagöz olmak üzere, gece gündüz demeden halkın doğru habere erişimi için emek veren tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Nice yıllara."

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