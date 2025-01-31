Dolar
35.86
Euro
37.30
Altın
2,799.71
ETH/USDT
3,245.00
BTC/USDT
104,145.00
BIST 100
10,097.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Gülten, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her Şeye Rağmen" karesine oy veren Gülten, "Savaş geride kaldığı için özgürlük tarafını anlatan karenin bu olduğunu düşünüyorum. Kadınların elinde çiçek, gayet özgür şekilde hayatları başlamış oldu." dedi.

Gülten, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra" fotoğrafını tercih ederek, kendisini doğup büyüdüğü köyde de bu sahneyi çok gördüğünü ve onun için seçtiğini ifade etti.

Hakan Gülten, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" karesini tercih ederek, "Söz konusu fotoğraf Türkiye'nin şu anda geldiği konumu anlatıyor. Yıllar öncesini hatırlıyoruz. Kare, şu anda ülkemizin çevresindeki ve dünya liderleri üzerindeki etkilerini çok güzel anlatıyor." diye konuştu.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde" fotoğrafına oy veren Gülten, söz konusu karenin kendisine köyden hatıralarını anımsattığını dile getirdi.

Gülten, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" karesine oy verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lpg tankları ve vites kutusuna gizlenen uyuşturucular "gümrük muhafazanın" gözünden kaçmadı
Vergi müfettişlerinin yer değişikliği taleplerine ilişkin esaslar düzenlendi
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Hacımüftüoğlu'nu kabul etti

Benzer haberler

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

ABB Başkanı Yavaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Boeing, 2024'te 11,8 milyar dolar zarar etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgürlük kulesi" karesine oy verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Karaköse "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgürlük kulesi" karesine oy verdi
Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Latheef, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Maldivler'in Ankara Büyükelçisi Latheef, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Narenciye ihracatı 2024'te Türkiye'ye 1 milyar 46 milyon 128 bin dolar getirdi

Narenciye ihracatı 2024'te Türkiye'ye 1 milyar 46 milyon 128 bin dolar getirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet