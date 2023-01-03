Dolar
18.74
Euro
19.78
Altın
1,837.31
ETH/USDT
1,216.50
BTC/USDT
16,719.00
BIST 100
5,660.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Oyuncu Güner Özkul'un tercihi "Kaybedecek neyin var?" fotoğrafı oldu

Usta oyuncu Münir Özkul'un kızı, oyuncu ve sunucu Güner Özkul, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Türkyılmaz   | 03.01.2023
Oyuncu Güner Özkul'un tercihi "Kaybedecek neyin var?" fotoğrafı oldu Fotoğraf: Serhat Çağdaş - AA

İstanbul

Özkul, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Güner Özkul, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık Hikayeleri" fotoğrafını tercih etti.

Özkul, haber kategorisinde de ABD'ye ulaşmak üzere Honduras'tan Guatemala'ya gelen göçmenlerin oturma eylemini fotoğraflayan Fabricio Alonzo'nun "Kaybedecek neyin var?" karesini oyladı.

Çevre-yaşam kategorisinde ise oyunu Elif Özge Kızıl'ın Kuzey Kutbu'nda çektiği "Kutupsuz ayı" adlı fotoğraftan yana kullanan Özkul, "Dünyamızın geleceğine sahip çıkmalıyız. Baksanıza kutup ayıları bile karsız kalmış." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Kaçakçıların naftalinli ve parfümlü zula yöntemi "Asır'ın hassas burnundan kaçmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur, memur emeklisi ve diğer emeklilerimizin maaş artışını yüzde 25 olarak uygulayacağız
AYM Başkanı Arslan: Bireysel başvuruyla birlikte Türk Anayasa Mahkemesi bir paradigmatik dönüşüm yaşadı
İznik Gölü'nde sular çekilince 2,5 metrelik sütun ortaya çıktı

Benzer haberler

Oyuncu Güner Özkul'un tercihi "Kaybedecek neyin var?" fotoğrafı oldu

Oyuncu Güner Özkul'un tercihi "Kaybedecek neyin var?" fotoğrafı oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin seçimi "Togg'un ilk yolculuğu" oldu

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Arcos "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Ekmek teknesi" fotoğrafına oy verdi

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu "Hakvan"ı seçti

Oyuncu Şevket Çapkınoğlu "Hakvan"ı seçti
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake "Kaybedecek neyin var" fotoğrafına oy verdi

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Dissanayake "Kaybedecek neyin var" fotoğrafına oy verdi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Kömür karası gözyaşları"na oy verdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, "Kömür karası gözyaşları"na oy verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet