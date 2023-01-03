Oyuncu Güner Özkul'un tercihi "Kaybedecek neyin var?" fotoğrafı oldu
Usta oyuncu Münir Özkul'un kızı, oyuncu ve sunucu Güner Özkul, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Özkul, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Güner Özkul, spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık Hikayeleri" fotoğrafını tercih etti.
Özkul, haber kategorisinde de ABD'ye ulaşmak üzere Honduras'tan Guatemala'ya gelen göçmenlerin oturma eylemini fotoğraflayan Fabricio Alonzo'nun "Kaybedecek neyin var?" karesini oyladı.
Çevre-yaşam kategorisinde ise oyunu Elif Özge Kızıl'ın Kuzey Kutbu'nda çektiği "Kutupsuz ayı" adlı fotoğraftan yana kullanan Özkul, "Dünyamızın geleceğine sahip çıkmalıyız. Baksanıza kutup ayıları bile karsız kalmış." dedi.
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