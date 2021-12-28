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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Oyuncu Bülent Alkış'ın tercihi 'Engelli basketbolcunun sevinci' oldu

Oyuncu Bülent Alkış, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hilal Uştuk   | 28.12.2021
Oyuncu Bülent Alkış'ın tercihi 'Engelli basketbolcunun sevinci' oldu Fotoğraf: Yasin Aras / AA

İstanbul

"Biz Size Aşık Olduk", "Çemberimde Gül Oya", "Arka Sokaklar", "Filinta", "Uyanış: Büyük Selçuklu" ve "İsimsizler"in de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan Alkış, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Alkış, haber kategorisinde Muhammed Said'in, Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırılarında yaralananları yansıttığı "Savaşın çocukları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde çok duygulandığını belirten Alkış, Kars'ta bir grup gönüllünün Kurban Bayramı'nda çocuklara oyuncak dağıtımı sırasında aralarına karışan ve oyuncak isteyen 75 yaşındaki Nadime Demirbaş'ın hediye edilen oyuncak ayıya sarılmasını gösteren fotoğrafı beğendi. Alkış, İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" adı verilen fotoğrafı için oyunu kullandı.

Spor kategorisinde ise "Engelli basketbolcunun sevinci" adlı fotoğrafı seçen sanatçı, "Çok güzel , çok duygulandıran bir kare." ifadelerini kullandı.

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