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Kurumsal Haberler

Ordu Valisi Erol AA'nın oylamasında "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçti

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Hayati Akçay  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Ordu Valisi Erol AA'nın oylamasında "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçti Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Vali Erol, makamında "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi. 

Erol, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" başlıklı fotoğrafını tercih ederken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Nurettin Boydak'ın çektiği "Hayat damarları" fotoğrafına oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Cem Tekkeşinoğlu'nun çektiği "Pamuk şekerci" fotoğrafından yana kullanan Erol, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını seçti.

Vali Muammer Erol, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

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