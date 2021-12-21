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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Muş'ta taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Muş'ta taksi şoförleri Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahim Yaldız   | 21.12.2021
Muş'ta taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Muş

Muş'taki bazı taksiciler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Muş Taksiciler Derneği Başkanı Erkan Kandemir, haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlip'deki kamplarda zorlu yaşam" ve spor kategorisinde de Siraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" fotoğraflarına oy verdi.

Taksi şoförü Sedat Demir ise haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarların cambazları", yaşam kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları "aşı"yolarlar" ve sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Başkan Kandemir, Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları oylaması katılarak 3 fotoğrafa oy verdiğini söyledi.

Fotoğrafı çeken muhabirlere başarı dileyen Kandemir, "3 kategoride de çok güzel ve anlamlı fotoğraflar vardı. Şimdiden başarılar diliyorum. Şoför arkadaşlarla oylamaya katıldık. İnşallah seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur." dedi.

Taksi şoförü Demir ise oylamada birbirinden değerli ve başarılı foroğrafların yer aldığını belirtti.

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