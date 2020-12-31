Euro
9.13
Dolar
7.44
BIST 100
1,474.79
Altın
1,896.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi gerçekleştiriliyor
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın tercihi 'Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet' oldu

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kurdaş, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Kaan Bozdoğan   | 31.12.2020
Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın tercihi 'Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet' oldu

Istanbul

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kurdaş, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın, "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kurdaş, "Felaketlerle savaşlarla ve patlamalarla geçen bir seneydi fakat Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması Milli Gazetenin de 50 yıllık bir gündemidir. Ben de açılışa zaten büyük bir şerefle katılmıştım. Bu milletin kanayan bir yarasıydı Ayasofya'nın müze olarak devam ediyor olması. Ayasofya'nın ibadete açılması sadece bu senenin değil, nereden bakarsanız bakın yaklaşık 70 yılın olayıdır diyebilirim. Bu bakımdan bu fotoğrafı tercih ediyorum." dedi.


Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet

Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğrafına oy veren Kurdaş, "Bu fotoğrafı tercih etmemin nedeni de imkansızlıklar içerisinde hayal gücünün ve bir özlemin çocuklara neyi yaptırabileceğini, engelleri ve imkansızlıkları nasıl aşabildiklerini göstermesidir. Aynı zamanda bölgemizin de ihtiyacını göstermesi bakımından da önemli, bu sebeple bu fotoğrafı seçtim." ifadesini kullandı.


Lastiklerden voleybol sahası

Kurdaş, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Muhammed bebeğin mutluluğunu gösteren fotoğraf karşısında insanın nutkunun tutulduğunu belirten Kurdaş, gazete fotoğrafçılığını sadece objektifin başarısı olarak değil, konu olarak da ele aldığına vurgu yaptı.

Söz konusu fotoğrafın Suriye'nin son 10 yılını özetlediğini dile getiren Kurdaş, "Çocukların bu şartlarda bile yüzünün gülebildiğini görüyor olabilmek bir bakıma umudu da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 59 milyonu geçti
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 743 bini geçti
Afrika'da Kovid-19'a karşı yaygın aşılama nisana kalabilir
Kovid-19 aşısının Türkiye'de uygulanabilmesine yönelik süreç başladı

Benzer haberler

Milat Medya Grup Başkanı Gayberi'nin tercihi 'Gazze sahilinde spor' oldu

Milat Medya Grup Başkanı Gayberi'nin tercihi 'Gazze sahilinde spor' oldu

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş'ın tercihi 'Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet' oldu

Boşnak lider İzetbegovic'in tercihi 'Gence'de yeğene veda' oldu

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ekibi favori AA karelerini oyladı

'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi ekibi favori AA karelerini oyladı
Yavuz Bingöl'ün tercihi 'Buz tutan gölde futbol' oldu

Yavuz Bingöl'ün tercihi 'Buz tutan gölde futbol' oldu
Aykut Kuşkaya'nın tercihi '6 güzel adam' oldu

Aykut Kuşkaya'nın tercihi '6 güzel adam' oldu