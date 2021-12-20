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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

MHP Genel Başkanı Bahçeli 'İstanbul ve hilal' fotoğrafını seçti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, haber kategorisinde "Aç kalan minik yürekler", yaşam kategorisinde "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Esin Işık   | 20.12.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli 'İstanbul ve hilal' fotoğrafını seçti

Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Bahçeli, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.


İstanbul ve hilal

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğrafını seçen Bahçeli, yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğrafına oy verdi.


Aç kalan minik yürekler

Bahçeli, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşmasında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun sevincini gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.


Engelli basketbolcunun sevinci

MHP Genel Başkanı Bahçeli, oylamanın ardından, "Anadolu Ajansımızın yıl sonunda yapmış olduğu fotoğraf yarışmasında bazı birincilikler kazandığımı öncelikle belirtmek isterim. Bu defa da seçtiğim resimlerle birinci olacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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