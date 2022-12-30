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Kurumsal Haberler

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin tercihi 'Filistin standartları' oldu

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Mücahit Aydemir   | 30.12.2022
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'nin tercihi 'Filistin standartları' oldu

KUDÜS

Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evinde, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Filistinli alim, "spor" kategorisinde Ampute Futbol Dünya Kupası final maçında Angola'yı yenerek şampiyon olan Türkiye Millî Ampute Futbol Takımı oyuncularını yansıtan Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafına oy verdi.

Engellilerin toplumun diğer bireyleri ile eşit imkanlara sahip olması gerektiğini vurgulayan Şeyh Sabri, Türk milli takımını da şampiyonluk başarısından ötürü kutladı.

Haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Filistin standartları" fotoğrafına oy veren Mescid-i Aksa İmamı, çevre yaşam kategorisinde ise Muhammad Said’in "Mülteci kışı" fotoğrafını oyladı.

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