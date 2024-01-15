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Kurumsal Haberler

Malatya Valisi Yazıcı, "Yılın Kareleri" oylamasında "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması"nı seçti

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yeter Erdine  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Malatya Valisi Yazıcı, "Yılın Kareleri" oylamasında "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması"nı seçti Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Vali Yazıcı, "Yılın Kareleri 2023" oylamasında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Yıkım

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" fotoğraflarını oylayan Yazıcı, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.


Boğaz’da Cumhuriyet kutlaması

Yazıcı, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" isimli fotoğraflarına oy verdi.


209. saat

Vali Yazıcı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, "Fotoğraflar dünya çapında güzel. Dünyada özellikle Gazze'de yaşanan zulüm, insanlık dışı, İsrail'in yaptığı zulümle ilgili dünya kadar fotoğraf vardı. Keşke bunlar hiç yaşanmasa, hiç olmasa ama dikkat çekmemiz lazım. Ben bu manada da AA'yı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede Gazze'de yaşanan insanlık dışı savaş bir an önce sona erer." dedi.


Toplu mezar

Türkiye'de de çok büyük bir afet yaşandığını, depremin 2023 yılının en önemli olaylarından biri olduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi yaşandı ve doğal olarak Anadolu Ajansı da birçok fotoğrafı depremle ilgili koymuştu. Oradan bir fotoğraf seçtik. Yılın sonuna doğru depremin yarattığı travmaların ötesinde Filenin Sultanları'nın göğsümüzü kabartması, dünya şampiyonu olması tüm ülkede büyük bir mutluluk yarattı. Tabii ki aynı duyguları biz de paylaşıyoruz. Sporda da Filenin Sultanları'nı oyladık. Bir nebze de olsa yıl biterken bizi mutlu ettiler. Ben yaptığı bu çalışmadan dolayı AA'yı tebrik ediyorum. Geleneksel hale getirildiği için de tarihe de kayıt düşüyorsunuz."

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