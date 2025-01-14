Dolar
35.49
Euro
36.53
Altın
2,671.58
ETH/USDT
3,198.00
BTC/USDT
96,650.00
BIST 100
9,715.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

KVKK Başkanı Bilir, "İsmi silinirken" fotoğrafını seçti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İsmet Karakaş  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
KVKK Başkanı Bilir, "İsmi silinirken" fotoğrafını seçti Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Bilir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorilerinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" fotoğrafını oylayan Bilir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osman Can Gürdoğan'ın "Son kale düştü", "Haber" kategorisinde ise Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" fotoğrafına oy verdi.

Bilir, "Günlük Hayat" kategorisinde Osman Can Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını tercih etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında eksiklikleri tamamlanan iddianame yeniden mahkemeye gönderildi
Şırnak'ta şehit bebek ve çocuklar anısına kütüphane kuruldu
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi
Bakan Kurum: Hem güneş hem rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 katına yükselteceğiz
"Yenidoğan çetesi" davasının ikinci duruşmasında ara karar

Benzer haberler

Elazığ Valisi Hatipoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Elazığ Valisi Hatipoğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

KVKK Başkanı Bilir, "İsmi silinirken" fotoğrafını seçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen'in "Haber" kategorisindeki favorisi "Bayram" oldu

Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen'in "Haber" kategorisindeki favorisi "Bayram" oldu
Muş Valisi Avni Çakır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Muş Valisi Avni Çakır, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Siirt Valisi Kızılkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Siirt Valisi Kızılkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet