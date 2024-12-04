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Kurumsal Haberler

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbayev, AA'yı ziyaret etti

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kazakbayev, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Kazakbayev'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, AA'nın uluslararası haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında Büyükelçi Kazakbayev'e bilgi vererek, AA'nın dünyanın birçok bölgesinde aktif şekilde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki ilişkilere de değinen Karagöz, işbirliğinin daha da arttırılması gerektiğini vurguladı.

AA'nın çalışmalarına dair sunum yapan Özhan da, Kazakbayev'e AA'nın, tarihi, küresel ölçekteki haber ağı ve akışını anlattı.

Büyükelçi Kazakbayev, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasımda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere yaptığı Kırgızistan ziyaretinin öneminin altını çizdi.


Kazakbayev'in AA anı defterini imzalamasının ardından, AA Genel Müdürü Karagöz ile Kazakbayev karşılıklı hediye takdiminde bulundu ve hatıra fotoğrafı çekildi.

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