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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Kilisli tatlı ustaları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis'in coğrafi işaret tescilli katmer ve cennet çamuru tatlılarının ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

İbrahim Özcan  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Kilisli tatlı ustaları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kilis

Katmer ve cennet çamurunun üçüncü kuşak ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Babadan öğrendiği mesleği sürdüren Atilla Bekan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğrafına oy veren Bekan, "Günlük hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Şükür", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini beğendi.

Ustalardan Uğur Bekan ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Keyfi yerinde", "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oyladı.

Bekan, "Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Emin Sansar'ın "Yüzsüz" karesinden yana yaptı.

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