Kilis Valisi Şahin'in tercihi "Her yer Filistin" fotoğrafı oldu
Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Kilis
Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçti.
Şahin, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" karesine oy verdi.
Şahin, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı için oy kullandı.
Vali Şahin, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğrafını seçti.
Vali Şahin, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.