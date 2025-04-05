Kilis Valisi Şahin: Anadolu Ajansı tarihsel sorumluluğunu her geçen yıl daha da büyütüyor
Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kilis
Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Anadolu Ajansının tarihsel sorumluluğunu her geçen yıl daha da büyüterek en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.
AA'nın halkın ve dünya kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:
"Anadolu Ajansı, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da sesi olarak bu alanda önemli bir görevi ifa etmektedir. Anadolu Ajansı dijital dönüşüm sürecine de ayak uydurarak haberin yayılma biçimlerine yenilikçi çözümler getirmiş, küresel medya alanında önemli yer edinmiştir. Bu duygularla Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.