Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,789.90
BTC/USDT
82,987.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Kilis Valisi Şahin: Anadolu Ajansı tarihsel sorumluluğunu her geçen yıl daha da büyütüyor

Kilis Valisi Tahir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İbrahim Özcan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Kilis Valisi Şahin: Anadolu Ajansı tarihsel sorumluluğunu her geçen yıl daha da büyütüyor

Kilis

Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Anadolu Ajansının tarihsel sorumluluğunu her geçen yıl daha da büyüterek en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

AA'nın halkın ve dünya kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getirdiğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların da sesi olarak bu alanda önemli bir görevi ifa etmektedir. Anadolu Ajansı dijital dönüşüm sürecine de ayak uydurarak haberin yayılma biçimlerine yenilikçi çözümler getirmiş, küresel medya alanında önemli yer edinmiştir. Bu duygularla Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ajansın kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, tüm çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Bursa'nın fethinin 699'uncu yılı dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" yapıldı
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Benzer haberler

Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor

Gaziantep Valisi Çeber: Anadolu Ajansı 105 yıldır Türkiye'nin sesini dünyaya duyuruyor

Edirne Valisi Sezer: AA Türkiye'nin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağıdır

Kilis Valisi Şahin: Anadolu Ajansı tarihsel sorumluluğunu her geçen yıl daha da büyütüyor

Siirt Valisi Kızılkaya: Türk basınının köklü çınarlarından Anadolu Ajansı güvenilir haberin adresi

Siirt Valisi Kızılkaya: Türk basınının köklü çınarlarından Anadolu Ajansı güvenilir haberin adresi

İzmir Valisi Elban: AA Milli Mücadele'de üstlendiği hayati rolü bugün de uluslararası alanda sürdürmektedir

İzmir Valisi Elban: AA Milli Mücadele'de üstlendiği hayati rolü bugün de uluslararası alanda sürdürmektedir
Bitlis Valisi Karakaya: AA habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır

Bitlis Valisi Karakaya: AA habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet