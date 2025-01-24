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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Yılın Kareleri" oylamasında "Halkın gücü" fotoğrafına oy verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tunahan Akgün  | 24.01.2025 - Güncelleme : 24.01.2025
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Yılın Kareleri" oylamasında "Halkın gücü" fotoğrafına oy verdi Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kayseri

Büyükkılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü" adlı fotoğrafını seçen Büyükkılıç, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" başlıklı karesine oy verdi.

Büyükkılıç, "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" adlı fotoğraflarını tercih etti.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, "Anadolu Ajansımızın klasiği, geleneksel hale dönüştü. Seçmekte zorlanıyoruz, 5 kategoride hepsi birbirinden kıymetli eserler var. Anadolu Ajansımız dünya çapında gururumuz, Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil eden anlayışı bizler için çok önemli." dedi.

Büyükkılıç, oylamada emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

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