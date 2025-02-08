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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Patlama anı" oldu

Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ali Altunkaya  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Katar Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Hakan Demir'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihi "Patlama anı" oldu Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Demir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasını başarılı bulduğunu ifade eden Demir, "Çok güzel fotoğraflar var. Hepsi özenle seçilmiş, her biri başlı başına bir sanat eseri adeta" dedi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'a ait, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi`nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde bir binaya saldırı düzenlerken çekilen "Patlama anı" isimli kareyi seçen Demir, "Çok önemli bir anda yakalanmış bir fotoğraf. Oradaki yıkımın usta bir fotoğrafçılıkla bir arada olduğu harika bir fotoğraf. Aynı zamanda oradaki Filistinli kardeşlerimize selam olması dolayısyla bu fotoğrafı seçmeyi uygun gördüm" ifadelerini kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisinde ise seçimi Ankara'da yağan yağmurla kentin bazı noktalarında çakan şimşeklerin, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile birlikte görüntülendiği Osmancan Gürdoğan'a ait "Ankara" isimli fotoğraftan yana kullanan Demir, "Türkiye'nin geçmişinin ve geleceğinin bir arada olduğu ve gerçekten bunu hissettiğimiz bir Türkiye düşüncesiyle bu fotoğrafı seçtim." şeklinde konuştu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var" ve "Özgür Suriye" kategorisinde de Hesham Elsherif imzası taşıyan "Özgürlük kulesi" isimli fotoğraflar da Demir'in tercih ettiği kareler oldu.

"Arda Güler, bizim için gurur kaynağı"

"Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın objektifinden Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında milli futbolcu Arda Güler'in kaydettiği gol sonrası kendisiyle özdeşleşen gol sevincini yaptığı kareyi seçen Demir, şunları kaydetti:

"Arda gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ve bu yeteneğini de bütün dünyaya gösterdi. Bu fotoğrafta da Arda'yı savunmak, marke etmek için dört oyuncu kullanıyorlar. Dolayısıyla Arda'nın üst seviye yeteneğini, ne kadar tehlikeli bir oyuncu olacağını ve bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğunu gösteren bir fotoğraf. Bizim için gurur kaynağı. Dolayısıyla bu fotoğrafı seçiyorum ama diğer fotoğraflar da gayet güzel. Herkesin eline sağlık."

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