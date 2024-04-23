İstanbul Photo Awards'ta bu yıl Gazze'den fotoğraflar öne çıktı
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards'un 10. yıl kazananlarını değerlendirdi.
İstanbul
Karagöz, yarışmaya bu yıl İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği savaş suçlarını dünyaya anlatan fotoğrafların damgasını vurduğunu belirterek, "Uluslararası fotoğraf dünyasının önemli isimlerden oluşan jüri, Reuters fotoğrafçısı Mohammed Salem'in 'Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın' başlıklı eserini 'Yılın Fotoğrafı' ödülüne layık gördü. Salem gibi pek çok haberci, canları pahasına Gazze'de yaşanan soykırımı ve insanlık suçlarını dünyaya duyuruyor." dedi.
İstanbul Photo Awards 2024'te ön plana çıkan bir diğer temanın 6 Şubat 2023'de yaşanan depremler olduğuna dikkati çeken Karagöz, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl ülke olarak 6 Şubat depremleriyle büyük bir sarsıntı yaşadık. Bu yıl uluslararası alandan pek çok fotoğrafçı depremlerde yaşanan yıkımı ve sonrasındaki dayanışma ve birlik ruhunu anlatan fotoğraflarla yarışmamıza başvurdu. Jürimiz de depremi anlatan fotoğraflarıyla Agence France-Press'ten Adem Altan'a Tekil Haber kategorisinde üçüncülük, Seri Haber kategorisinde ise Politiken fotoğrafçısı Jacob Ehrbahn'e üçüncülük ve AFP'den Sameer Al-Doumy'e Genç Fotoğrafçı ödülü verdi."
Karagöz, kazanan fotoğrafçılar arasında dünya genelinde tanınan John Stanmeyer, Adam Pretty ve Mads Nissen gibi isimlerin yanında Endonezya'dan İtalya'ya kadar birçok farklı ülkeden serbest habercinin de yarışmada yer aldığı bilgisini verdi.
İstanbul Photo Awards'un 10. yılında dünyanın farklı yerlerinde sergi açacaklarını, interaktif ve yenilikçi etkinlikler düzenleyeceklerini aktaran Serdar Karagöz, yarışmayı kazanan tüm fotoğrafçıları tebrik etti.
Karagöz, ayrıca New York Times foto muhabiri Samar Abu Elouf tarafından çekilen ve Tekil Haber kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan fotoğrafta, İsrail saldırılarında 4 çocuğunu kaybeden AA kameramanı Muhammed el Alul'un kucağında bebeğiyle kaydedildiğine işaret ederek, "Bu vesileyle Muhammed el Alul kardeşimize tekrardan başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.